Emlak vergisini ödemek için son 2 gün! Geciktiren zammıyla ödeyecek

Altın Emlak Global'in Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak vergisi ödemeleri hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşların, gecikme zammı uygulanmaması için emlak vergisi birinci taksitlerini 31 Mayıs 2024 Cuma gününe kadar yatırmaları gerektiğini hatırlattı. Özelmacıklı, emlak vergisinin iki eşit taksitte ödenebildiğini, ilk taksitin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksitin ise Kasım ayında ödenmesi gerektiğini belirtti.

Gayrimenkul sahiplerinin, vergilerini kayıtlı oldukları belediyelere ödeyebileceklerini, ödeme yöntemleri hakkında ise belediyelerden bilgi alabileceklerini ifade etti. Ayrıca, birçok belediyenin internet üzerinden ödeme kabul ettiğini, bazılarının ise e-Devlet aracılığıyla vergi tahsilatı yaptığını sözlerine ekledi. Özelmacıklı, emlak vergisi ödemelerinde gecikme olması durumunda, her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme zammının uygulanacağını vurguladı.

2024 YILI EMLAK VERGİ DEĞERLERİ YÜZDE 29,23 ARTTI

Özelmacıklı, 2024 yılı için emlak vergi değerlerinin hesaplanışına dair önemli açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı'ya göre, mükelleflerin gayrimenkulleri için ödeyecekleri vergi, 2023 yılı değerlerinin yüzde 29,23 oranında artırılmasıyla belirlenecek. Emlak Vergisi Kanunu kapsamında, binalar ve araziler için uygulanan vergi oranlarında ise farklılıklar mevcut.

Meskenler için bina vergisi binde 1 olarak belirlenirken, ticari binalar için bu oran binde 2'ye çıkıyor. Arazilerde vergi oranı binde 1 iken, arsalar için bu oran binde 3 olarak uygulanmakta. Büyükşehir belediye sınırları içindeki bina, arsa ve araziler için vergi oranları yüzde 100 artırımlı olarak hesaplanıyor. Yeni inşa edilen binaların vergisi ise, arsa veya arsa payının vergisinden daha az olamıyor ve bu durum bina inşaatının tamamlandığı yıldan itibaren dört yıl boyunca geçerli oluyor. Özelmacıklı'nın bu bilgileri, gayrimenkul sahiplerinin ve potansiyel alıcıların, gelecek yıl için mali planlamalarını yaparken dikkate alması gereken önemli noktalar arasında yer alıyor.

İNDİRİMLİ BİNA VERGİSİNDEN YARARLANABİLİRLER

Özelmacıklı, indirimli bina vergisi uygulamasının detaylarını paylaştı. Özelmacıklı'ya göre, brüt yüzölçümü 200 metrekareyi aşmayan ve yalnızca bir konuta sahip olan engelli vatandaşlar, geliri olmayan ve bunu belgeleyebilenler, sosyal güvenlik kurumlarından emekli veya yardım aylığı alanlar, gaziler ile şehit yakınları bu uygulamadan faydalanabiliyor. Ayrıca, emlak vergisi üzerinden alınan ek bir katkı payı olduğunu belirten Özelmacıklı, bu payın, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 12. maddesi gereğince, kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için kullanıldığını ifade etti. Emlak vergisinin %10'u oranında hesaplanan bu katkı payının, ilgili belediyeler tarafından emlak vergisi ile birlikte tahsil edildiğini vurguladı.