Emma Finucane, İngiltere tarihine geçti

Emma Finucane, Pazar günü Paris Olimpiyatları'nda bireysel sprintte bronz madalya kazandıktan sonra hayranlarına, arkadaşlarına ve aile üyelerine destekleri için duygusal bir şekilde teşekkür etti.

Daha önce keirin branşında bronz madalya kazanmış ve takım sprint yarışında altın madalya kazanan isimler arasında yer almıştı.

Finucane artık adını tarih kitaplarına yazdırdı. Yıldız sporcu böylesine muhteşem bir başarının ardından hayranlarına, arkadaşlarına ve ailesine saygılarını sundu.