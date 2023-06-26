Emniyet Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasıyla ilgili görüntüleri paylaştı

Terör örgütü PKK'nın lideri hakkında söyledikleri sözler nedeniyle gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın emniyet görüntüleri paylaşıldı.

Emniyet Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasıyla ilgili görüntüleri paylaştı

Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, canlı yayında terör örgütü PKK'nın lideri terörist Abdullah Öcalan için söylediği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

Yanardağ, AKP'li Galip Ensarioğlu'nun Öcalan övgülerini yayınına taşıdı. Yanardağ Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ı AKP'nin yerel seçim için kullanacağını öne sürdü.

EMNİYET GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Soruşturma kapsamında Yanardağ gözaltına alındı. Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasıyla ilgili emniyet görüntüleri paylaştı.

Emniyetin paylaştığı o videodan kareler:

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