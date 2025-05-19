Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı!

Diyarbakır'da görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 4. Sınıf Emniyet Müdürü Babür Bozkurt Canpolat, memleketi Kırıkkale’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde görevli 4. Sınıf Emniyet Müdürü Babür Bozkurt Canpolat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

aw458391-03.jpg

İşlemlerin ardından cenazesi memleketi Kırıkkale'ye getirilen Canpolat için Nokta Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına emniyet teşkilatından çok sayıda personel, mesai arkadaşları, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

aw458391-04.jpg

Törende, Canpolat için dualar edildi ve helallik alındı. Merhum emniyet müdürü, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas da aileye başsağlığı diledi.

Son Haberler
Aladağlar'da zirve tırmanışı yapan dağcılar erkek cesedi buldu
Dağcılar erkek cesedi buldu
O güzergahta tatil dönüşü yoğunluğu!
O güzergahta tatil dönüşü yoğunluğu!
Özgür Özel'den miting öncesi anlamlı ziyaret!
Özgür Özel'den miting öncesi anlamlı ziyaret!
Fatih Altaylı sinirden deliye döndü! açtı ağzını yumdu gözünü
Fatih Altaylı sinirden deliye döndü! açtı ağzını yumdu gözünü
Osimhen, Icardi, Muslera… Dursun Özbek merak edilenleri açıkladı
Osimhen, Icardi, Muslera… Dursun Özbek merak edilenleri açıkladı