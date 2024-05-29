Emniyet şeridindeki araca çarptı: 1 yaralı

Aksaray-Konya Karayolu'nun 2. kilometresinde bir kaza meydana geldi. Olayın detaylarına göre, Konya istikametine seyir halinde olan F.O. (43) yönetimindeki araç, karayolu emniyet şeridinde park halinde olan H.Z. (48) yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden araç, şarampole devrildi ve sürücü F.O. yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı ve kazayı incelemeye başladı.

Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu bildirilirken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştuğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.