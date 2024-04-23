Emniyet ve jandarmanın 2 haftalık icraat raporu açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Emniyet ve jandarmanın 2 haftalık icraat raporu açıklandı
Ereğli emniyeti ve jandarması ilçe genelinde 8 Nisan ila 22 Nisan günleri arasında gerçekleştirdiği faaliyetlerin raporunu yayınladı.

Vedat Yıldırım - Konya / Yeniçağ

Ereğli ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerinin iki haftalık faaliyet raporu yayınlandı.

Yayınlanan rapor şu şekilde:

Ereğli'de 08.04.2024 günü ve 22.04.2024 günleri arasında yapılan operasyon ve denetimlerde;

Haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 24 şahıs yakalanmıştır.

-Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs, ifadeden dolayı aranan 2 şahıs, para cezasından dolayı aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 7 aranan şahıs yakalanmıştır.
-Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 11 şahıs, ifadeden dolayı aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 17 aranan şahıs yakalanmıştır.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 Narkotik yakalamasında 12 şüpheliye işlem yapılmış,

-129,39 gr sentetik kannabinoid maddesi,
-0,61 gr metamfetamin maddesi,
-468 adet sentetik ecza hap maddesi,
-10.270 TL suç eşyası para,

Ele geçirilmiştir. 1 şüpheli şahıs tutuklanmış, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalmıştır.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet hırsızlığına karışan 4 şüpheli şahıs, horoz dövüştüren 1 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından toplamda 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 5 adet bıçak, 127 adet tabanca fişeği, 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir.

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