İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. 'Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine' yönelik düzenlenen operasyonlarda 119 bin 564 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 792 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 adet alkol aroması ele geçirildi.

169 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Yapılan operasyonlarda 12 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilirken, 169 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

OPERASYONLAR SON 1 AYDA HIZ KAZANDI

81 ilde 'Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine' yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarda; 151 bin 800 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 91 bin 100 litre etil alkol ile 10 bin 448 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi. 29 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. 528 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, "Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde