Emniyet'ten inceleme: İmzaların böyle atılması risk oluşturuyor

İsim ve soyadı geçen, karmaşık ve kutucuk dışına taşırılan imzalar, imza taklidiyle dolandırılma riskini azaltıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, Belge İnceleme Şube Müdürlüğü, belge sahteciliğinden el yazısına, imzadan tahrifat ve makine yazılarına kadar dört ana alanda inceleme gerçekleştiriyor.

Yapılan analizler sonucunda adli vakaların aydınlatılmasını sağlayan Emniyet, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağırıyor.

"BELGE SAHTECİLİĞİ VE İMZA GÜVENLİĞİ EN ÖNEMLİ HUSUS"

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Belge İnceleme Uzmanı Komiser Berkan Kuş, belge sahteciliği ve imza güvenliğinin vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli hususların başında geldiğini söyledi.

Kuş, isim ve soyadından oluşan imzaların taklit edilmesinin daha zor olduğunu, soldan sağa atılan basit imzanın taklit edilmesinin çok kolay olması sebebiyle mağduriyet yaşanabileceğini kaydederek, "Basit imzalar kolay taklit edilir. İsim ve soyadı içeren, karmaşık imzalar mağduriyeti azaltır" ifadelerini kullandı.

En fazla çek ve senet üzerindeki imza sahteciliğinden talepler aldıklarına dikkati çeken Kuş, imzaların karalama yöntemleri yerine isim ve soyadı şeklinde olması gerektiğini aktardı.

Vatandaşlardan her yere aynı imzayı atmasını beklediklerini dile getiren Kuş, "Yine bir imza kalemi kullanmalarını ve her yere mümkünse aynı imza kalemiyle imza atmalarını bekliyoruz. Çek ve senetlerde sonradan doldurma ya da tahrifat durumlarının önüne geçmek için muhakkak meblağların hem rakamla hem değerle hem yazıyla değer gösteren kısımlarında kapama çizgilerinin meblağa bitişik olmasını bekliyoruz. Bu şekilde mağduriyet yaşanmasını engellemiş olabileceğiz" diye konuştu.

"İMZANIZI TAŞIRARAK ATMAKTA FAYDA VAR"

Boş kağıda imza atılmaması gerektiğinin altını çizen Kuş, son dönemde dolandırıcıların, kargo teslim tutanaklarının imza bölümünü kutucuk şeklinde kesip altına senet ya da boş kağıt yerleştirebildiklerini, böylece vatandaşların imzalarını alabildiklerini söyledi.

İmza için uzatılan her evrakın çekinmeden titizlikle incelenmesi gerektiği uyarısında bulunan Kuş, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız bir senede ya da çeke imza atmadığını, farklı bir belgeye mesela bir kurye tutanağına imza attığını söylüyor fakat bir borçlu senedi imza atmış olarak gözüküyor. Bunlara da aslında dikkat edilmeli. Muhakkak imzaladığımız belgeyi okumamızda fayda var. Evrakımızın sağına soluna altına yani ekstra bir belge konulmuş mu diye bakmamızda fayda var. Eğer şahıslar sizden belirli bir kutucuğun ya da belirli bir alanın içine imza atmanızı isterse, muhakkak imzamızı o bölümden taşırarak atmakta fayda var. Neden? Çünkü taşırarak attığımızda imzamıza eğer altta bir belge varsa olduğu gibi aşağıdaki belgeye geçmemiş olacak. Bu da sizin imzanızın masumiyetini kanıtlama anlamında önem arz ediyor."

"BİLİMSEL OLARAK EN GÜNCEL METOTLARDAN FAYDALANILIYOR"

Üzerinde yazan beyanın kabulü anlamına gelen imzanın taklit edildiği durumların ise Kriminal Daire Başkanlığı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü uzmanlarının titiz çalışmaları sonucunda kolaylıkla tespit edilebildiğini belirten Kuş, şunları kaydetti:

"Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerimizde bilimsel olarak en güncel metotlar ve cihazlardan faydalanılmaktadır. Belge inceleme alanıyla alakalı cihazlar bize yardımcı kaynak olabiliyor. Cihazlarla kullandığımız farklı ışık kaynaklarında belge üzerine bir tahrifat olup olmadığı ya da sahte olup olmadığıyla alakalı yine imzaların detay hatlarına inerek imzalar içerisindeki karakteristik el hareketlerine bakarak imzanın şahsa aidiyeti hususunda beyanda bulunabiliyoruz.

Suça konu imza ile söz konusu şahısların daha önce samimi olarak attığı veya kolluk kuvvetleri ya da katip huzurunda mukayese olarak alınan imzalarını karşılaştırılmalı olarak inceleyip kanaat bildiriyoruz."