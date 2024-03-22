Emniyettenim diyerek trafikte terör estiren adamın polis olmadığı ortaya çıktı

İstanbul Şişli’de bir trafik magandası kendisine korna çaldığı sürücünün önünü kesmiş ve sürücünün aracına tekme ve uçan yumruklar ile saldırmıştı.

Olay yerinde olan bir motor sürücüsü ise yolun ortasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışmış, o görüntüleri kafa kamerası ile kaydetmişti.

Kavganın olduğu yere gelen trafik polisi ise olaya yeteri kadar müdahale etmediği için eleştirilmiş ve kendisine saldırılan sürücü trafik polisine yeterli tepkiyi vermediği için bu olayların önüne geçilmediğini söylemişti.

“BEN EMNİYETTENİM”

Trafik magandasını sakinleştirmeye çalışan motosikletliye de sert çıkan maganda kendisinin de emniyetten olduğunu ifade etmişti. Hatta bu ifadesinin ardından trafik polisi hiçbir şey yapmadan magandayı olay yerinden göndermişti.

EMNİYETTEN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması, hem magandaya hem de trafik polisine çokça tepki gelmesinin ardından bugün yapılan bir açıklama ile “emniyettenim” diyen magandanın aslında emniyetten olmadığı, sivil vatandaş olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından “Gereği yapıldı 7” notu ile magandanın emniyete götürülüş anlarını paylaştı ve maganda hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.