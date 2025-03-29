Empoli, Como deplasmanında 2 puan bıraktı

İtalya Serie A'nın 30. haftasında, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Como ve Empoli takımları, Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Her iki ekip de ligde kalma mücadelesi verirken, maçın önemi büyüktü.​

İLK YARIDAN NOTLAR

Maçın ilk yarısında Como, Nico Paz ve Dele Alli'nin cezalı olması nedeniyle hücum hattında Patrick Cutrone'ye güvendi. Empoli ise sakatlıklarla boğuşmasına rağmen Mattia Viti ve Jacopo Fazzini'nin dönüşüyle kadrosunu güçlendirdi.​

Liberato Cacace'nin zayıf ortası Oliver Kempf tarafından engellendi.

20. dakikada Edoardo Goldaniga'nın kafa golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Christian Kouame'nin kafa vuruşu az farkla auta giderken, Alberto Grassi'nin kafa şutu direkten döndü. Kaleci Jean Butez, Kouame'nin tehlikeli şutunu kurtararak ilk yarının golsüz tamamlanmasını sağladı.​

İKİNCİ YARI VE GOLLER

İkinci yarıda Empoli, Kouame ile net bir fırsatı değerlendiremedi; kaleciyi geçmesine rağmen topu boş kaleye gönderemedi. Buna karşılık, Como 56. dakikada Anastasios Douvikas'ın golüyle öne geçti. Bu gol, Douvikas'ın Serie A'daki ilk golü oldu.​Fotomaç+1Fotomaç+1

Empoli, 70. dakikada Kouame'nin kafa golüyle eşitliği sağladı. Bu gol, Kouame'nin yaklaşık bir yıl aradan sonra Serie A'daki ilk golüydü. Maçın son dakikalarında Kouame bir fırsatı daha değerlendiremezken, Jacopo Fazzini'nin kırmızı kart görmesiyle Empoli maçı 10 kişi tamamladı.​

MAÇ SONU VE PUAN DURUMU

Bu beraberlikle Como, küme düşme hattıyla arasındaki 7 puanlık farkı koruyarak ligde kalma umutlarını sürdürdü. Empoli ise aldığı 1 puanla ligde kalma mücadelesinde önemli bir avantaj sağlayamadı.​

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MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

20. Goldaniga'nın golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

35. Grassi'nin kafa vuruşu direkte patladıç

56. Douvikas, Como forması ile Serie A'daki ilk golünü kaydetti.

70. Kouame'nin kafa golüyle Empoli'nin eşitliği sağladı.​

89. Kouame net gol fırsatından faydalanamadı.

90+3. Dakika: Fazzini kırmızı kart gördü.

Como, küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadeleye devam ederken, Empoli'nin ligde kalma umutları zayıflıyor. Her iki takımın da kalan maçlarda göstereceği performans, sezon sonundaki kaderlerini belirleyecek.​