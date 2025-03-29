Juventus'un 'Yıldız'ı parladı

Thiago Motta'nın ayrılmasının ardından takımın başına geçen Igor Tudor, Juventus'ta hızlı bir taktiksel dönüşüm başlattı. Eski bir Juventus oyuncusu ve Andrea Pirlo'nun yardımcısı olan Tudor, önceki teknik direktörün aksine üçlü savunma düzenine geçiş yaptı. Ayrıca, hücum hattında Dusan Vlahovic'e şans vererek Randal Kolo Muani'yi yedek kulübesine çekti. Bu değişiklikler, takımın sahadaki dinamiklerini önemli ölçüde etkiledi. ​

MAÇIN İLK YARIDAKİ GELİŞMELER

Juventus, karşılaşmaya istekli bir başlangıç yaptı. Kenan Yıldız'ın kafa vuruşunda Stefano Sabelli'nin çizgi üzerindeki müdahalesi, erken bir golü engelledi. Ancak, bu pozisyonda Vlahovic'in ofsaytta olduğu belirlendi. Genoa ise Morten Frendrup'un uzaktan şutuyla tehlike yarattı, ancak kaleci Michele Di Gregorio topu kontrol etmeyi başardı. ​

KENAN YILDIZ'IN GOLÜYLE GELEN LİDERLİK

Maçın 25. dakikasında Juventus, Igor Tudor'un saha kenarındaki hızlı düşüncesi sayesinde öne geçti. Tudor, topu hızla Teun Koopmeiners'e atarak taç atışının çabuk kullanılmasını sağladı. Vlahovic'in dokunuşuyla topu alan millî oyuncumuz Kenan Yıldız, sağ kanattan ceza sahasına girerek dar açıdan uzak köşeye sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

İKİNCİ YARIDAKİ MÜCADELE VE KAÇAN FIRSATLAR

İkinci yarıda Genoa, Andrea Pinamonti'nin etkili vuruşuyla beraberlik şansını yakaladı, ancak top direğin hemen yanından auta çıktı. Juventus ise Vlahovic ve Pierre Kalulu ile farkı artırma fırsatları buldu, ancak Genoa kalecisi Nicola Leali başarılı kurtarışlarla skoru korudu. Maçın son dakikalarında Khephren Thuram'ın asistinde Tim Weah net bir fırsatı değerlendiremedi ve karşılaşma 1-0 sona erdi. ​

JUVENTUS'UN PUAN DURUMU VE HEDEFLERİ

Bu galibiyetle Juventus, Serie A'da 55 puana ulaşarak beşinci sıradaki yerini korudu ve dördüncü sıradaki Bologna'nın sadece bir puan gerisinde kaldı. Bu durum, takımın gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi açısından büyük önem taşıyor. Igor Tudor, takımın performansını hızla yükseltmeyi ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. ​

GENOA'NIN DURUMU VE MÜCADELE AZMİ

Genoa ise bu mağlubiyetle 35 puanda kalarak ligde 12. sırada yer aldı. Takım, ligde kalma mücadelesini sürdürmek için önümüzdeki haftalarda daha iyi sonuçlar almayı hedefliyor. Juventus karşısında gösterdikleri direnç ve mücadele azmi, gelecek maçlar için umut verici sinyaller taşıyor. ​

MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI VE İSTATİSTİKLER

Juventus'un Hücum Etkisi: Juventus, maç boyunca toplam 15 şut çekti ve bunların 6'sı kaleyi buldu. Özellikle Kenan Yıldız ve Dusan Vlahovic'in performansları dikkat çekiciydi.​

Genoa'nın Savunma Direnci: Genoa, Juventus'un baskılı oyununa rağmen savunmada disiplinli bir duruş sergiledi. Kaleci Nicola Leali, yaptığı kritik kurtarışlarla takımını oyunda tuttu.​

SONUÇ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Juventus, Igor Tudor yönetimindeki ilk maçında aldığı bu galibiyetle moral buldu ve üst sıralara tırmanma hedefini sürdürdü. Kenan Yıldız'ın gösterdiği performans, takımın hücum gücüne önemli bir katkı sağladı. Genoa ise ligde kalma mücadelesinde daha iyi sonuçlar almak için çalışmalarına devam edecek.​