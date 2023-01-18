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Trabzonspor Emrehan'ı kiraladı. A takım 29 kişiye düştü

Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan ve Emrehan Gedikli takımdan ayrılmasından sonra, A takım kadrosu, 4 ü kaleci 29 oyuncuya indi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 12:51
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Emrahan Avusturya'ya gitti. Trabzonspor eksik kaldı

Trabzonspor Emrehan'ı kiraladı. A takım 29 kişiye düştü
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Trabzonspor geçtiğimiz sezon Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 800 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Emrehan Gedikli'yi Avusturya ekibi Austria Lustenau'ya kiraladı.
Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli'nin, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Austria Lustenau Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili ekip ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emrehan Gedikli, sezon sonuna kadar Austria Lustenau forması giyecek.

 

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