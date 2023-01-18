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Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç mahkemede karşı karşıya geldi. “Aynı havayı solumaktan bile rahatsızım”

Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç "tehdit" davasında bir kez daha mahkemede karşı karşıya geldi. Emre Aşık ifadesinde "Ben sanıkla kesinlikle sulh olmak istemiyorum. Karşı tarafla aynı yerde olmaktan ve aynı havayı solumaktan bile rahatsızım" dedi. 

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 12:31
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Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç mahkemede yüz yüze geldi

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç mahkemede karşı karşıya geldi. “Aynı havayı solumaktan bile rahatsızım”
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Üç yıl önce bir televizyon programında Yağmur Sarnıç'ın eski eşi Emre Aşık ve avukatına söylediği sözler nedeniyle "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün yapıldı. 

 

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Yağmur Sarnıç katıldı. Şikayetçi Emre Aşık ile Funda Sadıkahmet ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada Yağmur Sarnıç, "Sözlerde hakaret yoktur, hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi. Emre Aşık ise ifadesinde, "Ben sanıkla kesinlikle sulh olmak istemiyorum. Karşı tarafla aynı yerde olmaktan ve aynı havayı solumaktan bile rahatsızım" diye konuştu. Mahkeme, tanık dinletme, yayın yasağı ve gizlilik konusundaki taleplerin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

AYLIK GERİNİ 5 BİN LİRA GÖSTERDİ

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada Yağmur Sarnıç çalışmadığını belirterek aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu söyledi. Emre Aşık ise aylık gelirini belirtmedi. Duruşmada savunma yapan Yağmur Sarnıç suçlamaları kabul etmeyerek, "Sözlerde hakaret yoktur, hayatın olağan akışına aykırıdır. Bunlar bilinen mahkemede ve aramızda konuştuğumuz hususlardır. Eşimle ne zaman sulh olmak istesem Funda Hanım karşıma çıkıyor, engel oluyor. Emre'nin uyarıcı madde kullandığını kabul ettiğine dair boşanma davasında pedagog raporunda beyanı vardır. Hakaret ve küçük düşürme kastım yoktur. Hakkımda daha önce ceza verilip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği için bu dosya kapsamında beraat etmem gerekiyor" dedi.

"AYNI HAVAYI SOLUMAKTAN BİLE RAHATSIZIM"

Emre Aşık, Yağmur Sarnıç tarafından iftiralara maruz kaldığını ifade ederek, "Sanığın bahsettiği gibi sadece boşanma davasında pedagog ile yaptığım özel görüşmede bir defa uyarıcı madde kullandığımı bir daha da kullanmadığımı belirtmiştim. Buna ilişkin rapor almıştım ve raporum temiz çıkmıştı. Ben sanıkla kesinlikle sulh olmak istemiyorum. Karşı tarafla aynı yerde olmaktan ve aynı havayı solumaktan bile rahatsızım" şeklinde konuştu. Funda Sadıkahmet de Yağmur Sarnıç’ın kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle cezalandırılmasını istedi.

"YAYIN YASAĞI İSTEMİYORUM"

Emre Aşık’ın avukatı Yağmur Sarnıç’ın duruşmadaki hal ve tavırlarının tahrik edici olduğunu bu nedenle suçu işlediği konusunda kuvvetli şüpheler sağladığını belirterek dosyaya yayın yasağı ve gizlilik getirilmesini talep etti. Talebe karşılık söz alan Yağmur Sarnıç, "Ben yayın yasağı istemiyorum, korkacak bir şey yok. Tanıklarımın dinlenmesini talep ediyorum" dedi.

"FUNDA HANIMIN GERÇEK YÜZÜ BU DAVADA ORTAYA ÇIKACAK"

Mahkeme, tanık dinletme, yayın yasağı ve gizlilik konusundaki taleplerin reddine karar vererek duruşmayı erteledi. Emre Aşık, duruşma çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Açıklamada bulunan Yağmur Sarnıç ise, "Gördüğünüz üzere davanın basına açık olmasını ben istedim çünkü gerçekler ortada olduğu ve benim bunlarla korkum olmadığı için. Funda Hanım’ın gerçek yüzü bu davada ortaya çıkacak. Bir sonraki celsede bekliyorum sizi" diyerek adliyeden ayrıldı.

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