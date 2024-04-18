Emre Aşık’ın eski eşini şoke eden dava! İkinci çocuk Osmanlı Ocakları’ndan çıktı

Aşık, 2021 yılında çekişmeli olarak eski eşi Sarnıç’tan boşanmıştı. Aşık, mahkemenin taleplerini dikkate almadığını öne sürerek Şubat 2022’de karara itiraz ederek yeniden boşanma davası açmıştı.

Sarnıç, duruşmada 2 yaşında çocuğunun olduğunu ve babasının Emre Aşık olmadığını söylemesi üzerine mahkeme çiftin ‘aldatma’ nedeniyle boşanmalarına karar vermişti.

Ancak Yağmur Sarnıç’ın itirazı üzerine dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) taşınmıştı. İstanbul BAM’ın, itiraza ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Yağmur Sarnıç’a bir dava da eski sevgilisi Baycan Şenürek’ten geldi.

Yağmur Sarnıç ile o dönemde eşi olan Emre Aşık’tan boşanma aşamasındayken birliktelik yaşadığını ve evlilik dışı bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini iddia eden Baycan Şenürek, ‘soybağının tanınması’ için dava açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Yağmur Sarnıç, evlilik dışı birliktelikten bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir. Yağmur Sarnıç, kendi isteğiyle çocuğu 20 Ekim 2021’de doğumhane haline dönüştürülmüş evinde doğurmuştur. Küçük çocuk, doğumdan sonra annenin nüfusuna kaydedilmeyerek 2.5 yıldır kimliksizdir. Müvekkil çocuğuna babalık yapmak ve onu nüfusuna almak istemektedir. Müvekkil, kendi kanından olan çocuğuyla aralarındaki soybağının kurulmasını istediğinden babası olduğuna hükmedilmesini talep ediyoruz.”

EMRE AŞIK: İKİNCİ TETİKÇİ BAYCAN ŞENÜREK

Eski Galatasaraylı futbolcu Emre Aşık, eski eşi Yağmur Sarnıç’ın, kendisini öldürtmek için Baycan Şenürek’i ikinci tetikçi olarak tuttuğunu iddia etmişti. Ardından Sarnıç’ın ‘Aile dostum’ dediği Şenürek ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

22 Ağustos 2022 tarihinde Baycan Şenürek, Osmanlı Diriliş Ocakları Konfederasyonu Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirilmişti.

OSMANLI OCAKLARI GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI

Şenürek, “Genel Başkanımız Turgut Başdaş’ın bize vermiş olduğu yetki belgesinden dolayı teşekkür ediyorum. Gençlik kolları başkanı olarak göreve başlamış durumdayım. Ülkemiz için ve Türk Dünyası için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullanmıştı.