Emre Belözoğlu "Fenerbahçe otobüsü kurşunlandı! Daha ne olabilir?"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, sahasında Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımın performansından memnun olduğunu ifade ederek, "Oyuncular mükemmel oyuncular. Bizim takımımızın göstermiş olduğu reaksiyon, verdiğimiz uygulama çabası bu kadar üstün bir oyun devreye 3-0 girmemiz lazım. Oyun 4-0, maç 0-0 bitti. Futbolda bunlar var" diye konuştu.

"OYUNCULARIN EMEĞİNE ÜZÜLÜYORUM"

Belözoğlu, son 3 maçında 13 gol atan Başakşehir'e karşı çok iyi bir savunma yaptıklarını belirterek, "Son 3 maçta 13 gol atan bir takıma sıfır pozisyon verdik. Biz de en az 6-7 net pozisyon kaçırdık. Oyuncularımın emeğine üzülüyorum, gösterdikleri çabanın karşılığını puan olarak alamadığımız için" sözlerini sarf etti.



Belözoğlu, her maça özel senaryolarla hazırlandıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Her maça ayrı bir senaryo belirliyoruz. Takım savunmasından hücum formasyonuna kadar dersimizi iyi çalışıyoruz. Oyuncularım uygulamada mükemmel bir performans sergiliyor."



"FENERBAHÇE OTOBÜSÜ KURŞUNLANDI"

Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan olaylara da değinen Belözoğlu, "Bu sadece bu sene özelinde değil. Türk futbolunun marka değeri çok daha önceden zedelendi. Fenerbahçe otobüsü kurşunlandı. Daha ne olabilir? Bu marka değeriyle ne konuşulabilir? O yüzden biz bunları çok yakınen yaşamış birisi olarak söyleyebilirim. Bence bu sene özelinde değil, çok seneden önce zaten ülkedeki futbol marka değeri kaybolmuştu" ifadelerini kullandı.



