Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den istediği oyuncuları isim isim açıkladı

Kaynak: AA
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den istediği oyuncuları isim isim açıkladı
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-1 kazandıkları Rizespor maçının ardından transfer konusunda konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Rizespor'u 3-1 yenen Ankaragücü, adını Son 16 Turu'na yazdırdı. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından hem oyuncularının performansını hem de transferde düşündükleri isimleri açıkladı.
Hem lig hem de kupada hedefleri olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Takımımın enerjisi yüksek. Net bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum. 'Kupa Beyi Ankaragücü' ve bu mirasa sahip olan bir takımız. Sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu.
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Lincoln transferleri ile ilgili gelen soruya da Emre Belözoğlu şu yanıtı verdi:
"Mert Hakan'la bir görüşmem olmadı, ama kulüpler arası istişareler oldu. Merkez orta saha istiyoruz. Daha net şekilde sonuçlanmış bir şey yok. Ankaragücü'nün kıymetini bilecek oyuncular almak istiyoruz. Lincoln uzun süredir sakattı ama değerli bir oyuncu. Kulüpler görüşüyor. Şu an Fenerbahçe'yle anlaşılmış bir oyuncu yok."
Kanat forvet bölgesine de takviye istediğini kaydeden Belözoğlu, Dokanovic'in önünde çok fazla oyuncu olduğunu ve buna da menajerine ilettiklerini aktardı.

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