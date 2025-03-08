Emre Belözoğlu "Formasını seven bir oyuncu grubu var"

Çaykur Rizespor maçının ardından konuşan Emre Belözoğlu ilk 20 dakikadan sonra bire bir oyun anlayışını tercih ettiklerini ve karşılığını da sahada aldıklarını kaydetti. Belözoğlu, "İlk yarıda pozisyonlara girdik. Soyunma odasına önde girebilirdik ama olmadı. İkinci yarıda da oyunun hakimiyeti bizdeydi. İyi oynarken bir gol yedik." değerlendirmesinde bulundu.

"FORMASINI SEVEN BİR OYUNCU GRUBU VAR"

Rakiplerinin kaliteli ve İlhan Palut yönetiminde çok belirgin bir oyunlarının olduğuna işaret eden Belözoğlu, "Golü yedikten sonra Rizespor üst üste pozisyonlara girdi. Kalecimiz bugün önemli bir duruş gösterdi. Sonrasında biz hamle yaptık. Hamlemizin karşılığını aldığımız bir maç oldu. Şehrini, formasını seven bir oyuncu grubu var.

Emeklerinin karşılığını aldılar. Bizim için gerçekten 3 puanla anlatılamayacak kadar değerli bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Henüz daha yolumuz bitmedi. Kısa vadedeki hedefimize ulaşmak için 40 puanların üzerine çıkmamız gerekiyor." diye konuştu. Belözoğlu, taraftarları stada ve Antalyaspor'u daha fazla desteklemeye davet etti.