16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Mustafa Eskihellaç'ın yeni adresi belli oldu. Emre Belözoğlu onu istiyordu

Mustafa Eskihellaç'ın yeni adresi belli oldu. Emre Belözoğlu onu istiyordu

Ligden çekilen Gaziantep FK'nın oyuncusu Mustafa Eskihellaç, Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:14
Takip Et

Emre Belözoğlu Mustafa Eskihellaç'ı istiyor

Mustafa Eskihellaç'ın yeni adresi belli oldu. Emre Belözoğlu onu istiyordu
+
Aa
-

Deprem bölgesindeki takımların mali yükünü hafifletebilmek adına transfer konusunda TFF'nin açtığı ek kontenjanla beraber kulüpler takviye çalışmalarına devam ediyor. Devre arası transfer döneminde Caner Erkin, Edgar Ie, Adnan Janujaz, Eden Karzev ve Shaocong Wu'yu renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendiren Başakşehir, önceki gün Gaziantep FK'dan Figueiredo'yla el sıkışmıştı.

SIRA ESKİHELLAÇ'TA

Turuncu-Lacivertliler, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda Mustafa Eskihellaç'ı da gündemine aldı. Başarılı sağ kanat oyuncusuyla yapılan görüşmede her konuda el sıkışılırken, kulüplerin de prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi. Mustafa'nın 17 Şubat Cuma günü imzayı atıp takıma katılması bekleniyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
3
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
4
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
5
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
6
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
7
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Barcelona'nın Bartomeu dönemiyle ilgili yeni skandalı ortaya çıktı. Savcılık devreye girdi
﻿Barcelona'nın Bartomeu dönemiyle ilgili yeni skandalı ortaya çıktı. Savcılık devreye girdi
﻿Barcelona'nın Bartomeu dönemiyle ilgili yeni skandalı ortaya çıktı. Savcılık devreye girdi
﻿Deprem bölgesindeki enfeksiyona karşı kritik öneri
﻿Deprem bölgesindeki enfeksiyona karşı kritik öneri
﻿Deprem bölgesindeki enfeksiyona karşı kritik öneri
﻿Brent petrolün varil fiyatı 85,90 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 85,90 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 85,90 dolar
﻿İki bina işte böyle yerle bir oldu
﻿İki bina işte böyle yerle bir oldu
﻿İki bina işte böyle yerle bir oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.