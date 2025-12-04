Sezona Antalyaspor'da başlayan ancak istifasını veren teknik direktör Emre Belözoğlu Kasımpaşa'ya resmi imzayı attı. Emre Belözoğlu Kasımpaşa'nın başında ilk maçına bu pazar Kocaelispor deplasmanında çıkacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız’ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."