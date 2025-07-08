Emre Belözoğlu'ndan ilk transfer: Eski Trabzonsporlu imzalıyor

Geçtiğimiz sezon Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den Çaykur Rizespor'a kiralanan Abdülkadir Ömür'e Akdeniz yolu göründü.

Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yola devam eden Antalyaspor, bonservisi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de olan Abdülkadir Ömür'ü 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katmak için kulüple ve oyuncuyla görüştü.

Türkiye'de kalmak isteyen Abdülkadir Ömür'ün teklifi kabul ettiği belirtilirken Belözoğlu'nun da anlaşmanın bir an önce tamamlanmasını istediği aktarıldı.

Akdeniz ekibinin ayrıca Trabzonspor'dan ayrılan Hüseyin Türkmen'le de görüşmelerde olumlu ilerlediği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Abdülkadir Ömür, 6 lig maçında forma giymişti.