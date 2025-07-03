Emre Belözoğlu'ndan şok karar: Geri döndü

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Emre Belözoğlu'ndan şok karar: Geri döndü

Antalyaspor'dan ayrılan Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Akdeniz ekibindeki görevine geri döndüğünü duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yeniden anlaşma sağlandı.

Emre Belözoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Antalyaspor’un 59’uncu kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum.

Ayrılma kararımda söylediğim gibi bu ailenin bir parçası olmak, benim için daima gurur vericiydi.

Bugün ise bu gururun yanı sıra, her şeyden önemlisi taraftarımızın gösterdiği teveccüh,

Camiamızda artık herkesin tüm problemler karşısında birlik olarak Antalyaspor’u ayağa kaldırma niyeti taşıması çok değerli...

Teknik ekibimle beraber geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde oynadığımız Gaziantep FK maçı sonrasında önümüzdeki sezonun hazırlığına başlamıştık. Antalyaspor camiası için planlarımız ve hedeflerimizin hayata geçmesi yönünde gerekli aksiyonların en kısa sürede alınmasını temenni ediyorum. Bu gerçekleştiği takdirde aynı kararlılıkla ve aynı yürekle Antalyaspor’u hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışacağız.

Bana gösterilen güven ve teveccüh için başta Antalyaspor camiasına ve büyük Antalyaspor taraftarına sonsuz teşekkür ederim."

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