Emre Bol'dan Fenerbahçe'ye eleştiri

Süper Lig'de son 7 haftaya girilirken Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe şampiyonluk için Galatasaray'ın puan kaybetmesini beklerken bu konuyu yorumcu Emre Bol eleştirdi.

"SEN NEDEN YENEMEDİN?"

Bol "Fenerbahçe maçında Samsunspor son 20 dakikayı 10 kişi oynadı. Sen bu adama gol atamamışsın, sen bu maçı kazanamamışsın, diyorsun ki; "Galatasaray'ı yensinler" Galatasaray'ı kim yenmiş bu sene? Bir Beşiktaş yenmiş, başka yenen kimse yok. Ben şimdi bakıcam yok Samsunspor yatmış mı yatmamış mı, hakem şunu yaptı mı yapmadı mı.. Oğlum sen neden yenemedin? Sen neden yenemedin?" ifadelerini kullandı.