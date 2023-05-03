Emre Çolak İspanya 3. Ligi'nde de tutunamadı

Emre Çolak İspanya'daki sözleşmesini feshetti, Türkiye'ye dönüş yapıyor.

Emre Çolak İspanya 3. Ligi'nde de tutunamadı

İspanya 3. lig ekibi Intercity'de forma giyen Emre Çolak takımından ayrılma kararı aldı.

Intercity'den yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği belirtildi.
Kişisel nedenlerden dolayı Türkiye'ye dönme kararı alan Emre Çolak, İspanya'dan ayrıldı.
FUTBOLU BIRAKMIŞTI
Emre Çolak, İspanyol ekibi Intercity'e transfer olduktan 17 gün sonra futbola veda kararı almış ancak sonrasında bu kararından vazgeçmişti.
Veda kararı için yaptığı açıklamada, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" ifadelerini kullanmıştı.

SONRA VAZGEÇMİŞTİ
Tecrübeli oyuncu daha sonra bu kararından vazgeçtiğini şu ifadelerle açıklamıştı: "Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak Intercity'ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım. Hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız."

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