Emre Fenerbahçe maçından fotoğraf paylaştı Galatasaraylılar çıldırdı

Aslıhan Kamer Türel Caymaz
Emre Fenerbahçe maçından fotoğraf paylaştı Galatasaraylılar çıldırdı
Karagümrük forması giyen Emre Mor'un, Fenerbahçe Pendikspor maçı için yaptığı paylaşım gündem oldu.

Fenerbahçe’den Fatih Karagümrük’e geçici transfer olan Emre Mor, Pendikspor maçına dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Galatasaray taraftarlarının yoğun eleştirisine maruz kaldı.

Emre Mor, Fenerbahçe’nin Pendikspor ile oynadığı maç 1-1 devam ederken çektiği bir fotoğrafı sarı-lacivert bir kalp emojisi ile paylaştı. Fenerbahçe'yi desteğini gösteren Emre hareketiyle Galatasaray taraftarlarını kızdırdı.

Bazı Galatasaray taraftarları bu davranıştan dolayı Emre Mor’a ceza verilmesini talep ederken, Fenerbahçe taraftarları ise genç futbolcuya desteklerini ifade etti.

İşte Emre Mor'un o paylaşımı;

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