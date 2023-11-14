Emre Karayel'den müjdeli haber

İç mimar Gizem Demirci ile 3 yıl önce dünyaevine giren ve Can adında bir oğlu olan oyuncu Emre Karayel ikinci kez baba oluyor.

Züleyha Öncü
Emre Karayel'den müjdeli haber

Ünlü oyuncu Emre Karayel ile Gizem Demirci, 2021 yılında oğulları Can'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşadı.

6553563b86b2452f88bb5086.jpg

51 yaşındaki oyuncu, eşinin ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından güzel haberi veren Karayel, yayınladığı fotoğraflara, "İkinci kez baba olacağımı öğrenmişimdir" notunu düştü.

655356bc86b2452f88bb5094.jpg

"MÜMKÜNSE KIZ OLSUN"

Nazar boncuklu paylaşımda, "Mümkünse kız olsun" ve "Sağlıkla doğsun" etiketleri dikkat çekti. Rüştü Onur Atilla, Arda Türkmen, Umut Oğuz ve Cem Kılıç gibi ünlü isimler, tebrik mesajlarıyla çiftin heyecanına ortak oldu.

İlgili Haberler
Emre Karayel oğlu ile traktör kullandı ''Ne de olsa çiftçi çocuğuyuz''
Emre Karayel oğlunu sünnet ettirdi. Oldu da bitti maşallah
Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Son Haberler
Dünyadan liderler Atatürk'e arkasını dönmezken Erdoğan'ın arkasını dönerek uzaklaşması... Gündem
Dünyadan liderler Atatürk'e arkasını dönmezken Erdoğan'ın arkasını dönerek uzaklaşması...
Kozmetik firmalarına ceza yağdı. Kartel kurdukları iddia edildi Ekonomi
Kozmetik firmalarına ceza yağdı. Kartel kurdukları iddia edildi
Selahaddin Eyyubi kimdir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetti mi? Gündem
Selahaddin Eyyubi kimdir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetti mi?
TBMM Başkanı Kurtulmuş Akşener’i ziyaret etti Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş Akşener’i ziyaret etti
Çocukların kereviz yemesini sağlayacak nefis bir portakallı kereviz tarifi Yemek Tarifleri
Çocukların kereviz yemesini sağlayacak nefis bir portakallı kereviz tarifi
Sinan Engin Burak Yılmaz'a sert çıktı: Senin Beşiktaşlılığın bundan mı ibaret? Spor
Sinan Engin Burak Yılmaz'a sert çıktı: Senin Beşiktaşlılığın bundan mı ibaret?
Nepal TikTok'u yasakladı Dünya
Nepal TikTok'u yasakladı