Emre Karayel'den müjdeli haber

Ünlü oyuncu Emre Karayel ile Gizem Demirci, 2021 yılında oğulları Can'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşadı.

51 yaşındaki oyuncu, eşinin ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından güzel haberi veren Karayel, yayınladığı fotoğraflara, "İkinci kez baba olacağımı öğrenmişimdir" notunu düştü.

"MÜMKÜNSE KIZ OLSUN"

Nazar boncuklu paylaşımda, "Mümkünse kız olsun" ve "Sağlıkla doğsun" etiketleri dikkat çekti. Rüştü Onur Atilla, Arda Türkmen, Umut Oğuz ve Cem Kılıç gibi ünlü isimler, tebrik mesajlarıyla çiftin heyecanına ortak oldu.