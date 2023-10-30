Emre Kocadağ'dan adaylık açıklaması: Bana düşen neyse onu yapacağım

Beşiktaş'ın Asbaşkanı Emre Kocadağ, yaklaşan olağanüstü seçim hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Emre Kocadağ'dan adaylık açıklaması: Bana düşen neyse onu yapacağım

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Kocadağ'ın açıklamaları;

-Beşiktaş olarak içinde bulunduğumuz talihsiz sürecin ardından, beyaz bir sayfa açma gerekliliğini görüyorum. Beşiktaş, 120 yıllık bir camia. Bu camianın ayağa kalkması gereken unsurları var. Bu unsurları ayağa kaldırmak için bana düşen ne ise onu yapacağım. Kapalı kapılar ardında Beşiktaş aleyhine lobi yapanlardan, Beşiktaş'ın zarar görmesi için çalışanlardan camia olarak hesap soracağız. 120 yıllık camia, tekrar ayağa kalkacak. Beşiktaş, hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Bu ligi dizayn etmeye çalışanlardan, şampiyonluk pastasını iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız. Camia olarak kenetlenip bu yapılarla mücadele etme vaktimiz gelmiştir. Bunu da yapmaya hazırız.

-Beşiktaş camiasını ayağa kaldırmak için bana düşen neyse onu yapacağım. Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Beşiktaş camiasının üzerinde dolanan kara bulutların farkındayım. Şampiyonluk pastasını iki takım üzerinden paylaştıranlardan hesabını soracağım.

Öne Çıkanlar
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
Son Haberler
12 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle oynarken kendini vurdu Yaşam
12 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle oynarken kendini vurdu
Domuz etinden canlı parazit çıktı iddiası Gündem
Domuz etinden canlı parazit çıktı iddiası
AYM’nin Hak İhlali Kararı Sonrası Can Atalay’ın Dosyası Yargıtay’a Gönderildi Gündem
AYM’nin Hak İhlali Kararı Sonrası Can Atalay’ın Dosyası Yargıtay’a Gönderildi
Netanyahu ABD’nin 11 Eylül saldırılarını hatırlattı. Ateşkes çağrılarını reddetti Dünya
Netanyahu ABD’nin 11 Eylül saldırılarını hatırlattı. Ateşkes çağrılarını reddetti
Şeyma Subaşı'nın Cadılar Bayramı'nda gelin olması gündem oldu Gündem
Şeyma Subaşı'nın Cadılar Bayramı'nda gelin olması gündem oldu
Hari Vukas'tan Rebic açıklaması: Burak Yılmaz antrenmandan kovmuştu Spor
Hari Vukas'tan Rebic açıklaması: Burak Yılmaz antrenmandan kovmuştu