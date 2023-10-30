Emre Kocadağ'dan adaylık açıklaması: Bana düşen neyse onu yapacağım

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Kocadağ'ın açıklamaları;

-Beşiktaş olarak içinde bulunduğumuz talihsiz sürecin ardından, beyaz bir sayfa açma gerekliliğini görüyorum. Beşiktaş, 120 yıllık bir camia. Bu camianın ayağa kalkması gereken unsurları var. Bu unsurları ayağa kaldırmak için bana düşen ne ise onu yapacağım. Kapalı kapılar ardında Beşiktaş aleyhine lobi yapanlardan, Beşiktaş'ın zarar görmesi için çalışanlardan camia olarak hesap soracağız. 120 yıllık camia, tekrar ayağa kalkacak. Beşiktaş, hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Bu ligi dizayn etmeye çalışanlardan, şampiyonluk pastasını iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız. Camia olarak kenetlenip bu yapılarla mücadele etme vaktimiz gelmiştir. Bunu da yapmaya hazırız.

-Beşiktaş camiasını ayağa kaldırmak için bana düşen neyse onu yapacağım. Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Beşiktaş camiasının üzerinde dolanan kara bulutların farkındayım. Şampiyonluk pastasını iki takım üzerinden paylaştıranlardan hesabını soracağım.