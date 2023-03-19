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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan flaş VAR isyanı. N'Koudou örneğini gösterdi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, flaş açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Muslera ve Sehic arasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istedi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 15:17
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Emre Kocadağ'dan flaş açıklamalar

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan flaş VAR isyanı. N'Koudou örneğini gösterdi
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Konyaspor - Galatasaray maçında Fernando Muslera ile Ibrahim Sehic arasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istedi.

"YAYINLANMASINI İSTİYORUZ"
N'Koudou'nun pozisyonunu örnek göstererek VAR kayıtlarının yayınlanmasını savunan Kocadağ "NKoudou pozisyonunun VAR kayıtlarını yayınlayarak hem oyuncumuzu hem hakemi hedef yaptılar. Ankaragücü maçında Josef'e soyunma odasında kırmızı kart gösterdiler. Konya'daki pozisyonun üzerinden iki gün geçti ses yok. Muslera - Sehic pozisyonu hakemin gözünün önünde oldu. Bu pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istiyoruz. Aslında bunu kamu vicdanı istiyor. Hakem ne demiş VAR ve AVAR ne yapmış bilmek hakkımız" dedi.

"HER ŞEY OLABİLİR"
Ligdeki hedeflerinden bahseden Emre Kocadağ"Takımımız inşallah milli aradan sonra kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki maçları kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Üç puanlı ligde her şey olabilir" ifadelerine yer verdi.

"BU CİDDİ HAKSIZLIK"
Deplasman sayılarına isyan eden Beşiktaş'ın Asbaşkanı "TFF bazı kararlarını gözden geçirmek zorunda. UEFA Şampiyonlar Ligi kriteri ortada. Biz 19 deplasmana gitmiş olacağız, rakiplerimiz 17. Bu ciddi haksızlık!" sözlerini vurguladı.

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