Emre Mor imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Süper Lig’in yeni takımı Kocaelispor ile Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor, Emre Mor'u kadrosuna katmak için yarışıyor.

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu bonservis bedeli olmadan göndermeye sıcak bakarken; iki kulübün de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

KOCAELİSPOR TEMASLARI SIKLAŞTIRDI

Süper Lig’e iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Kocaelispor, Emre Mor transferi için atağa kalktı. Yeşil-siyahlı yönetim, hem oyuncunun menajeriyle hem de Emre Mor ile temaslarını sürdürüyor. Oyuncunun da Kocaelispor’a gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

RİZESPOR DA DEVREDE

Öte yandan, geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Çaykur Rizespor'un da kanat rotasyonunu genişletmek amacıyla Emre Mor’u gündemine aldığı gelen bilgiler arasında. Karadeniz ekibi, genç oyuncunun hızı ve bire birdeki etkinliğiyle hücum hattına katkı sağlayacağı görüşünde.

Emre Mor’un önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor. Transferde ipi hangi kulübün göğüsleyeceği merak konusu.