Emre Mor'a olanları açıkladı. Gerçek bambaşka çıktı

Trendyol Süper Lig’de bitime 3 hafta kala Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Saat 19.00’da başlayacak olan kritik maçta en az 22 bin Galatasaray taraftarı Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yer alacak.

Fenerbahçe-Kayserispor maçından gelecek bir puan kaybı halinde şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunan Galatasaray’da bir sevindirici haber de rakip takımdan geldi.

Karagümrük etkili silahlarından olan ve bir dönem Galatasaray forması da giyen Emre Mor sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Emre Mor’un eksikliği Karagümrük cephesinde canları sıkarken ünlü moderatör Serhat Ulueren’den flaş bir iddia geldi.

"PSİKOLOJİSİ BU ARALAR BOZUK"

Emre Mor’un psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen Ulueren, "Karagümrük'ün başarılı kanat oyuncusu Emre Mor, Galatasaray maçının kadrosunda yok. Psikolojisi bu aralar bozuk. Daha önce Fenerbahçe karşısında da sakatlığını gerekçe göstererek oynamamıştı. Teknik direktör Tolunay Kafkas, hafta içindeki Trabzonspor karşılaşmasına yedek ağırlıklı takım çıkardı. Onlar için önemli olan ligde kalmak. Galatasaray'a karşı tüm aslarını sahaya sürecek" dedi.

PERFORMANSI

Bu sezon önce Fenerbahçe’de ardından Karagümrük’te mücadele eden Emre Mor çıktığı 21 maçta 1 gol 4 asist kaydetti.