Emre Ulaş bankalar karına kar katarken vatandaşın durumunu çizdi

Mizahın ve Hicvin ustası Emre Ulaş bankaların ve şirketlerin kar üstüne kar elde ederken vatandaşın belinin bükülmesini çizdi.

Emre Ulaş bankalar karına kar katarken vatandaşın durumunu çizdi

Şirketler ve Türk Bankacılık sektörünün kârı uçuşta. Düşük politika faizi ve bankaların uyguladığı yüksek faiz bankaların kârlarını beş ayda uçurdu.

Vatandaş ise hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında ezilmemek için çırpınıyor.

Karikatür Emre Ulaş'tan yine çok konuşulacak bir karikatür geldi.

İŞTE O KARİKATÜR:

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Emre Ulaş’ın çizdiği karikatürde Banka karları, şirket karları ve KKM karları yükselişteyken krizle mücadele eden vatandaşın ise beli bükük.

İktidar tarafından Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan bu dönemde, yanlış ekonomi politikaları sayesinde her geçen daha da derinleşen ekonomi problemi, vatandaşın sırtına zam ve vergiler bindirilerek çözülmeye çalışıyor. Vatandaşlar, marketlerde temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıp kuruş hesabı yaparken enflasyonun altında da ezilmeye devam ediyor. KDV, vergi derken benzin, LGP, akaryakıt, pazar, market ve fatura fiyatları aldfı başını gitti.

Öte yandan düşük politika faizi ve Bankaların uyguladığı yüksek faiz bankaların kârlarını beş ayda uçurdu. Tam beş ayda 190,3 milyar lira kâr ettiler.

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