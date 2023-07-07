Emre Ulaş KDV zammından sonra yeni kazığın karikatürünü çizdi

Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş'tan yine çok konuşulacak bir karikatür geldi.

Emre Ulaş, “KDV’ye 21 yıl sonra gelen dev zammı” çizdi.

İşte o karikatür:

KDV’YE 21 YIL SONRA DEV ZAM

Asgari ücret ve memur maaşlarına ara zammın ardından zam fırtınası başladı. Cumhurbaşkanı tarafından alınan karar sonrasında yeni zamlar Resmi Gazete'de paylaşıldı.

Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında değişikliğe gidildi. Yayınlanan sayıya göre KDV oranları yüzde 18'den yüzde 20’ye yükseldi. Diğer vergiler de yüzde 8’ten yüzde 10’a çıkarıldı.

21 YIL SONRA İLK KEZ ARTIRILDI

Katma Değer Vergisi (KDV) kapsamında alınan kararların 10 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.

2002 yılından bu yene, yani 21 yıl sonra KDV ilk kez artırıldı.