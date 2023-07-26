Emre Ulaş zam kazıklarına usta işi diyen vatandaşı çizdi

Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş zam haberleri ve vatandaşların zamlara karşı tavrıyla ilgili bomba bir karikatür çizdi.

Emre Ulaş zam kazıklarına usta işi diyen vatandaşı çizdi

Derinleşen ekonomik krizde mark ve Pazar fiyatları sürekli güncelleniyor. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında vatandaşın beli de büküldü.

Karikarüst Emre Ulaş'tan yine çok konuşulacak bir karikatür geldi.

İŞTE O KARİKATÜR:

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Emre Ulaş, hayat pahalılığının ve art arda gelen zamların insanlar üzerindeki etkisini çizdi. Ayrıca bazı vatandaşların sokak röportajlarında zammı görmediği, patates- soğana vatanı satmayız dedikleri biliniyor.

Karikatürde Erdoğan’ın şu sözlerine yer veriliyor:

Ama şimdi bunlara kazık deyip geçmek haksızlık. En kaliteli malzemeleri kullanıyoruz.İtibardan tasarruf olmaz. Sanat eseri bunlar, şiir gibi.

Vatandaşlar ise şunları diyor:

Doğruya doğru usta işi.

Adam yapmış.

Ben böyle şey görmedim.

İktidar tarafından Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan bu dönemde, yanlış ekonomi politikaları sayesinde her geçen daha da derinleşen ekonomi problemi, vatandaşın sırtına zam ve vergiler bindirilerek çözülmeye çalışıyor.

Öte yandan vatandaşlar, marketlerde temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıp kuruş hesabı yaparken enflasyonun altında da ezilmeye devam ediyor. KDV, vergi derken benzin, LGP, akaryakıt, pazar, market ve fatura fiyatları uçtu.

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