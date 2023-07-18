Emre Ulaş'tan 'Cuk' oturan karikatür. Seçmen kitlesinin seviyesini çizdi

Emre Ulaş yeni çiziminde, anket firmalarının klasikleşen, “Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz” sorusunu karikatürize etti.

Karikatüründe Türkiye’deki seçmen kitlesini özetleyen Emre Ulaş, evrim sürecinin sonundaki bir insana “Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz” sorusunu yöneltiyor. Anketörün sorusuna cevap veren şahıs ise evrim sürecinde kendisinden daha da geride olan birisini işaret edip, "Tabii ki de arkadan üçüncüye"cevabını veriyor.

Başarılı karikatürist Emre Ulaş’ın çizdiği bu karikatür seçmen kitlesinin halini ortaya koydu.