Emre Ulaş'tan 'Cuk' oturan karikatür. Seçmen kitlesinin seviyesini çizdi

Mizah ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş seçmenlerin seviyesine yönelik yaptığı çizimle gündem yaratacak bir karikatüre imza attı.

Emre Ulaş'tan 'Cuk' oturan karikatür. Seçmen kitlesinin seviyesini çizdi

son.jpg

Emre Ulaş yeni çiziminde, anket firmalarının klasikleşen, “Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz” sorusunu karikatürize etti.

Karikatüründe Türkiye’deki seçmen kitlesini özetleyen Emre Ulaş, evrim sürecinin sonundaki bir insana “Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz” sorusunu yöneltiyor. Anketörün sorusuna cevap veren şahıs ise evrim sürecinde kendisinden daha da geride olan birisini işaret edip, "Tabii ki de arkadan üçüncüye"cevabını veriyor.

Başarılı karikatürist Emre Ulaş’ın çizdiği bu karikatür seçmen kitlesinin halini ortaya koydu.

İlgili Haberler
İçeriye haşlama dışarıya yağlama. Emre Ulaş bir çizdi pir çizdi
Emre Ulaş yine yaptı yapacağını günün karikatürünü çizdi
Emre Ulaş zamlardan bunalıp güneşe meydan okuyan vatandaşı çizdi
Emre Ulaş yılın karikatürünü çizdi. Erdoğan bile bu dönüşe kahkaha atacak
Emre Ulaş’tan müthiş karikatür: Erdoğan yerel seçimde halka çay yerine bunları atacak
Öne Çıkanlar
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Son Haberler
Alanyaspor'dan Konyaspor'a farklı tarife Spor
Alanyaspor'dan Konyaspor'a farklı tarife
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında karar açıklandı Güncel
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında karar açıklandı
Eski Devlet Başkanına 128 ay hapis cezası Dünya
Eski Devlet Başkanına 128 ay hapis cezası
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu Spor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu
Başakşehir Polonyalı yıldızı kadrosuna kattı Spor
Başakşehir Polonyalı yıldızı kadrosuna kattı
Türkiye genelinde trafik denetimi: 369 araç trafikten men edildi Güncel
Türkiye genelinde trafik denetimi: 369 araç trafikten men edildi
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu? Yazarlar
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?