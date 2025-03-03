Emret Komutanım'ın Naci Tosun'uydu! Yıllar sonra ortaya çıktı

Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği Naci karakteriyle hafızalara kazınan Mehmet Kurt’un son hali gündem oldu. Usta sanatçı Kemal Sunal’a benzerliğiyle de tanınan Mehmet Kurt, ne yapacağını anlattı.

Türk sinemasının unutulmaz merhum oyuncusu Kemal Sunal’a olan benzerliği ile dikkat çeken Mehmet Kurt, Kemal Sunal’ın varisi olarak gösterilmişti.

ÜNLÜ OYUNCUNUN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Şimdilerde 42 yaşında olduğu bilinen ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı. Bir süredir gözlerden uzak ünlü oyuncu Mehmet Kurt şimdilerde ne yapacağını açıkladı.

"OYUNCULUĞA LİSEDE BAŞLADIM"

Lise zamanı oyunculuğa girişen Mehmet Kurt, “Gaziantep doğumluyum. Gaziantep İsmet Paşa Lisesi’nde eğitim görürken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liseler arası tiyatro şenlikleri başlatılmıştı. Her lisenin kendi tiyatro oyununu çıkarması zorunluydu. Yıl sonunda da her lise tiyatro salonunda gösteriyi sergileyecekti. Bir yarışma tarzındaydı ve ödüllüydü.

Edebiyat öğretmenimiz oyuncuları seçerken; derslerden kaçan, biraz yaramazlık yapan öğrencileri ehlileştirmek için özellikle onları seçiyordu. Ben de onlardan birisiydim açıkçası… Anlayacağınız; edebiyat öğretmeninin zoruyla tiyatroya adım atmış oldum. Müjdat Gezen’in yazdığı ‘Salak Oğlum’ tiyatro oyunuyla Gaziantep’te birinci olduk. Böylelikle tiyatro aşkı başladı ve ardından 1999’da Gaziantep’te özel tiyatrosunu kurduk” dedi.

Ünlü isim, 2005'te ise 'Emret Komutanım'ın kadrosuna katıldığını belirtti. Mehmet Kurt; "Ardından başka dizilerden teklif geldi ama bütçeler çok tutarsızdı. 'Emret Komutanım'da kazandığımın 1/4'ini veriyorlardı. Bir süre ara verdim setlere” ifadelerini kullandı.

"KEMAL SUNAL SAYESİNDE BENİ SEVDİLER"

Kemal Sunal'a olan benzerliğiyle de tanınan Mehmet Kurt, bir bankanın reklam filminde de Kemal Sunal'ı canlandırmıştı. Kurt; bu benzerliğin, hem avatanjlarını hem de dezavantajlarını yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kemal Sunal'a benzemenin artısını da yaşadım eksisini de. Kemal Sunal sayesinde halk beni çok sevdi ama yapımcılar gözünde öyle olmadı sanırım. Kemal Sunal'ın canlandırdığı gibi karakterleri oynamam istendi sanırım. Yani sadece o tarz rollerin oyuncusu oldum. 'Emret Komutanım' ve 'Akasya Durağı'ndaki rollerimden de anlaşılıyor."

Habertürk’ün haberine göre, 2013'te Melike Kurt ile evlenen oyuncunun Poyraz adında bir oğlu dünyaya gelmiş. Hayatını İstanbul Sarıyer'de sürdüren oyuncu, Rönesans isimli kendi tiyatrosunu açmış.

Dizilerde rol aldığı dönemlerde setlerden arta kalan zamanlarda özel tiyatrolarda çalıştığını sözlerine ekleyen Kurt; "Şimdilerde belediyelerle birlikte çocuk tiyatrosu yapıyoruz. Sıfır atık ve geri dönüşümle ilgili 'Atık Avcısı' isimli bir oyunu sahneliyoruz. Tiyatroyla eğitimin birleştiği bir oyun" dedi.