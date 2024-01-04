Emziren annede kanser riski ne kadardır

Kaynak: DHA
Emziren annede kanser riski ne kadardır
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emel Örün emziren annelerin kansere yakalanma oranları ile ilgil bilgiler verdi. İşte o çok önemli bilgiler...

Prof. Örün, anne sütünün bebek ve anne için önemine değindi ve şöyle konuştu,

"Anne sütü ile beslenen bebekler mama ile beslenen bebeklerden daha az hasta oluyor. Emziren annede yumurtalık ve meme kanseri riski çok az olur. Anne sütünün yüzde 88’i sudur. Besleyici özellikleri içerdiği şeker (laktoz), kolay sindirilebilir protein ve yağ gibi önemli bileşenlerden gelir ve bunlar bebeğinizle uyumludur.
Anne sütü sindirim ve emilim süreçlerine yardımcı olan enzimleri ve birçok mineral ve vitamini içeriyor. İdeal besleyici özellikleri ile bir bebekte ideal büyümeyi sağlar. Bağışıklık sisteminin oluşması ve olgunlaşmasındaki katkısı da büyüktür.”

ORGAN VE DOKU OLUŞMASI

Prof. Dr. Örün, bebeğin ilk olarak ne zaman emzirilmesine açıklık getiren Prof. Örün sözlerine şunları ekledi:

“ Bir bebeğin doğumu takip eden ilk yarım saat ile birinci saatte mutlaka emzirilmelidir. İlk 6 ay sadece anne sütü verilmelidir. 2 yaşına kadar düzenli anne sütü alan bebek sağlıklı büyür. Anne sütü ile beslenen bebekler mama ile beslenenlerden daha az hasta oluyor. Bu hastalıklar genellikle alt solunum yolu enfeksiyonu, kulak iltihabı, ishal, idrar yolu enfeksiyonu, alerjik hastalık, ani bebek ölümü sendromu, insüline bağlı şeker hastalığı, obezite, metabolik sendrom, hipertansiyon, çölyak gibi iltihabı bağırsak hastalıkları, lösemi ve lenfoma..."

EMZİREN ANNEDE KANSER RİSKİ

Prof. Dr. Örün, emzirmenin annenin sağlığı üzerinde de olumlu katkıları olduğunun altını çizdi ve sözlerini şöyle noktaladı:

" Emziren anne yumurtalık ve meme kanseriyle tanışmaz; bunun olasılığı çok düşüktür. Ayrıca anne sütü kemik erimesine yakalanma riskini de azaltır, adet görmeyi geciktirir, kilo vermeye destek olur.”

DHA

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