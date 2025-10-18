İsrail’in Gazze’de 2 yıl boyunca düzenlediği saldırılarda 67 binin üstünde sivil hayatını kaybederken yüz binlerce Filistinli yaralandı. Öte yandan saldırılar boyunca yaklaşık 1 milyon Gazzeli sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ABD Başkanı Trump’ın hazırladığı plan çerçevesinde İsrail ve Hamas ateşkes anlaşmasını imzalarken iki tarafın elindeki rehineler ve tutuklular serbest bırakıldı. Öte yandan Türkiye’nin de dahil olacağı ‘Görev gücü’ bölgede İsrailli rehinelerin cenazelerini arayacak.

Ancak Gazze’de hayatını kaybeden Filistinliler için kimse kılını kıpırdatmıyor. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, savunma ekiplerinin çok zor şartlarda çalışmasına rağmen şu ana kadar 280 naaşı enkaz altından çıkardıklarını kaydetti.



Basal, yaklaşık 10 bin cenazenin hala enkaz altında olduğunu ve uluslararası toplum ile insani kurumların bu naaşların çıkarılması için gerçek anlamda bir adım atmadığını ifade etti.



Sivil savunma ekiplerinin son derece zor koşullar altında 7/24 çalıştığını vurgulayan Basal, görevlerini yerine getirebilmek için gelişmiş ve büyük ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını belirtti.

"10 BİN FİLİSTİNLİ İKİ YILDIR ENKAZ ALTINDA"



Kurtarma operasyonları için gerekli acil ihtiyaçların listesini tüm uluslararası kuruluşlara sunduklarını dile getiren Basal, sivil savunma ekiplerinin çalışabilmesi için uluslararası düzeyde acil siyasi bir karar gerektiğini aktardı.



Basal, "Uluslararası toplum, İsrailli esirlerin cesetlerinin çıkarılmasına büyük ihtimam gösterirken enkaz altında kalan binlerce Filistinlinin acısını görmezden geliyor. Yaklaşık 10 bin Filistinlinin naaşları iki yıldır enkaz altında yatıyor ve Kızılhaç'ın müdahalesini bekliyor." diyerek uygulanan çifte standardı eleştirdi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI



ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.



Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.



İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.