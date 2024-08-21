En başarılı milletvekilleri belli oldu. Anket sonuçları yayınlandı

Yapılan araştırmaya göre bölgelere göre en başarılı milletvekilleri sıralandı.

PİAR Araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre sıralama şu şekilde gerçekleşti.

Listede AKP 24 milletvekiliyle zirvede yer alırken CHP 21 milletvekiliyle 2. sırada yer aldı.

İşte, ’28. Dönem Milletvekilleri Performans Ölçümü’ raporuna göre ‘en başarılı’ milletvekilleri.

Çalışmada 7 bölgeden en başarılı 75 milletvekili yer aldı.

MARMARA BÖLGESİ İLK 5 ŞU ŞEKİLDE

1 - Cemal Enginyurt (Demokrat Parti)

2 - Turhan Çömez (İYİ Parti)

3 - Gökhan Günaydın (CHP)

4 - Sera Kadıgil (TİP)

5 - Özlem Zengin (AK Parti)

KARADENİZ BÖLGESİ İLK 5 ŞU ŞEKİLDE

1 - Deniz Yavuzyılmaz (CHP)

2 - Mustafa Adıgüzel (CHP)

3 - Çiğdem Karaaslan (AK Parti)

4 - Mustafa Şen (AK Parti)

5 - Yücel Bulut (MHP)

İÇ ANADOLU İLK 5 ŞU ŞEKİLDE

1 - Kürşad Zorlu (İYİ Parti)

2 - Ömer Fethi Gürer (CHP)

3 - Abdulkadir Akgül (AK Parti)

4 - İbrahim Arslan (CHP)

5 - Osman Gökçek (AK Parti)

GÜNEYDOĞU İLK 5 ŞU ŞEKİLDE

1 - Sermet Atay (MHP)

2 - Ahmet Salih Dal (AK Parti)

3 - Berdan Öztürk (DEM)

4 - Mahmut Tanal (CHP)

5 - Rüştü Tiryaki (DEM)

EGE İLK 5 ŞU ŞEKİLDE

1 - Salih Uzun (Demokrat Parti)

2 - Şahin Tin (AK Parti)

3 - Mustafa Bilici (Gelecek Partisi)

4 - Murat Bakan (CHP)

5 - Ahmet Erbaş (MHP)

DOĞU ANADOLU İLK 5 ŞU ŞEKİLDE

1 - Veli Ağababa (CHP)

2 - Mustafa Sarıgül (CHP)

3 - Semih Işıkver (MHP)

4 - Sırrı Sakık (DEM)

5 - İnan Akgün Alp (CHP)

AKDENİZ İLK 5 ŞU ŞEKİLDE

1 - Ali Mahir Başarır (CHP)

2 - Hüseyin Yayman (AK Parti)

3 - Hikmet Yalım Halıcı (CHP)

4 - Ali Öztunç (CHP)

5 - Ömer Çelik (AK Parti)

En başarılı milletvekillerinin parti dağılımı

Ak Parti 24 MV

CHP 21 MV

MHP 8 MV

DEM 7 MV

İYİ PARTİ 6 MV

DP 2 MV

DEVA 2 MV

GP 2 MV

YRP 1 MV

TİP 1 MV

SP 1 MV