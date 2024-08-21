En başarılı milletvekilleri belli oldu. Anket sonuçları yayınlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
En başarılı milletvekilleri belli oldu. Anket sonuçları yayınlandı

PİAR Araştırma şirketi, vatandaşlara en başarılı buldukları milletvekillerini sordu. Söz konusu ankete göre ‘en başarılı’ milletvekilleri belli oldu.

Yapılan araştırmaya göre bölgelere göre en başarılı milletvekilleri sıralandı.

PİAR Araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre sıralama şu şekilde gerçekleşti.

Listede AKP 24 milletvekiliyle zirvede yer alırken CHP 21 milletvekiliyle 2. sırada yer aldı.

İşte, ’28. Dönem Milletvekilleri Performans Ölçümü’ raporuna göre ‘en başarılı’ milletvekilleri.

Çalışmada 7 bölgeden en başarılı 75 milletvekili yer aldı.

MARMARA BÖLGESİ İLK 5 ŞU ŞEKİLDE

1 - Cemal Enginyurt (Demokrat Parti)

2 - Turhan Çömez (İYİ Parti)

3 - Gökhan Günaydın (CHP)

4 - Sera Kadıgil (TİP)

5 - Özlem Zengin (AK Parti)

KARADENİZ BÖLGESİ İLK 5 ŞU ŞEKİLDE

1 - Deniz Yavuzyılmaz (CHP)

2 - Mustafa Adıgüzel (CHP)

3 - Çiğdem Karaaslan (AK Parti)

4 - Mustafa Şen (AK Parti)

5 - Yücel Bulut (MHP)

İÇ ANADOLU İLK 5 ŞU ŞEKİLDE

1 - Kürşad Zorlu (İYİ Parti)

2 - Ömer Fethi Gürer (CHP)

3 - Abdulkadir Akgül (AK Parti)

4 - İbrahim Arslan (CHP)

5 - Osman Gökçek (AK Parti)

GÜNEYDOĞU İLK 5 ŞU ŞEKİLDE

1 - Sermet Atay (MHP)

2 - Ahmet Salih Dal (AK Parti)

3 - Berdan Öztürk (DEM)

4 - Mahmut Tanal (CHP)

5 - Rüştü Tiryaki (DEM)

EGE İLK 5 ŞU ŞEKİLDE

1 - Salih Uzun (Demokrat Parti)

2 - Şahin Tin (AK Parti)

3 - Mustafa Bilici (Gelecek Partisi)

4 - Murat Bakan (CHP)

5 - Ahmet Erbaş (MHP)

DOĞU ANADOLU İLK 5 ŞU ŞEKİLDE

1 - Veli Ağababa (CHP)

2 - Mustafa Sarıgül (CHP)

3 - Semih Işıkver (MHP)

4 - Sırrı Sakık (DEM)

5 - İnan Akgün Alp (CHP)

AKDENİZ İLK 5 ŞU ŞEKİLDE

1 - Ali Mahir Başarır (CHP)

2 - Hüseyin Yayman (AK Parti)

3 - Hikmet Yalım Halıcı (CHP)

4 - Ali Öztunç (CHP)

5 - Ömer Çelik (AK Parti)

En başarılı milletvekillerinin parti dağılımı

Ak Parti 24 MV
CHP 21 MV
MHP 8 MV
DEM 7 MV
İYİ PARTİ 6 MV
DP 2 MV
DEVA 2 MV
GP 2 MV
YRP 1 MV
TİP 1 MV
SP 1 MV

8-001.jpg

7-001.jpg

6-002.jpg

4-003.jpg

3-004.jpg

2-007.jpg

1-005.jpg

İlgili Haberler
AKP’nin yaptırdığı ancak yayınlamadığı sır anket ortaya çıktı
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Reuters'ın anketi ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Son Haberler
Erdoğan'ın 18 yıl önce ananı da al git dediği çiftçi: Kaçırılıp özür dilettirildim. Deli raporu verip tımarhaneye kapattılar Gündem
Erdoğan'ın 18 yıl önce ananı da al git dediği çiftçi: Kaçırılıp özür dilettirildim. Deli raporu verip tımarhaneye kapattılar
Barış Alper mucizesi Spor
Barış Alper mucizesi
Trabzonspor St. Gallen'e hazır. Avcı'dan kritik toplantı Spor
Trabzonspor St. Gallen'e hazır. Avcı'dan kritik toplantı
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu Ekonomi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Sultanahmet’te şüpheli çanta paniği Yerel Haberler
Sultanahmet’te şüpheli çanta paniği
Galatasaray'a İsviçre'de soğuk duş Spor
Galatasaray'a İsviçre'de soğuk duş
Tuvaletini yaparken 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı. Tuvalet fırçasıyla öldürdü Dünya
Tuvaletini yaparken 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı. Tuvalet fırçasıyla öldürdü