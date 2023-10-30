En basit Alzheimer testi ortaya çıktı. Bakın ne oluyorsa korkmayın

Çoğumuz zaman zaman unutkanlık yaşadığımızda alzheimer olma ihtimalinden endişe duyarız.

“Acaba alzheimer mıyım”, “Yaşlandığımda alzheimer olur muyum”, “Alzheimer nasıl ortaya çıkar” gibi sorular kafamızı kurcalar.

Beynin yavaş yavaş işlevini yitirmesi olarak tanımlanan alzheimer, insanı geri dönüşü olmayan bir sürece sokar.

65 yaş ve üzeri insanların %3’ünde görülen bu hastalık, 80 yaş ve üzerinde %20’ye kadar yükseliyor.

Alzheimer tedavisinde en kritik nokta, hastalığın erken fark edilmesidir. Bu konuda bilim insanları evde bile uygulanabilecek en kolay, ucuz ve hızlı sonuç veren bir test geliştirdi.

Florida Üniversitesi’ndeki araştırmaya göre koku alma duyusu, Alzheimer’ın başlangıcını belirlemeye yardımcı oluyor.

Alzheimer hastalarında koku alma duyusu çok özgün bir şekilde bozuluyor:

Sol burun deliği sağ burun deliğine göre daha az koku alabiliyor. Test sırasında hastanın bir burun deliği kapatılıp bir kaşık fıstık ezmesinin kokusunu ne kadar uzaktan alabildiği ölçülüyor.

Fıstık ezmesi özellikle seçiliyor, çünkü trigeminal siniri uyaracak bir koku değil.

Alzheimer hastasının, sol burun deliğiyle fıstık ezmesinin kokusunu alabilmesi için sağ burun deliğine göre fıstık ezmesine 10 cm daha yaklaşması gerektiği tespit ediliyor.

Yani alzheimer hafızayı silmeden önce, sol burun deliğinin koku alma yeteneğini zayıflatıyor.

ALZHEİMER NEDİR?

Alzheimer, beyin hücrelerinin ilerleyici bir şekilde kaybına yol açan ve bilişsel, belleksel ve davranışsal işlevlerde bozulmaya neden olan bir demans çeşididir. Bu hastalıkta semptomlar yaş ilerledikçe yavaş yavaş belirginleşir.

ALZHEİMER BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Halüsinasyon ve sanrılar

-Motivasyon ve öz saygı düşüklüğü

-Kişilerin günlük aktivitelerini yardımsız yapmakta zorluk çekmesi

-Kişinin hatırlayamadığı olayları inkar etmesi

-Kaygı ve depresyon

-Bilinç bulanıklığı

-Kişinin bulunduğu ortama adapte olmakta zorlanması

-Kişinin iyi bildiği yerlerde kaybolması

-Konuşma ve dil becerilerine ilişkin sorunlar

-Saldırganlık, aile ve arkadaşlarından olağan dışı taleplerde bulunma, çevreye karşı şüphe duyma gibi kişilik bozukluklarının gelişimi