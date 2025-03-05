En beğendiğiniz siyasetçi kim anketinden dikkat çeken sonuç. Tüm tahminler boşa çıktı

Asal Araştırma’nın 26 ilde 2000 kişiyle yaptığı anketin sonuçları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ankette, "Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 24,2’lik oranla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti.

Erdoğan ise yüzde 19,3 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 14,5 ile üçüncü oldu.

Ankete göre Özgür Özel yüzde 4,4, MHP lideri Devlet Bahçeli ise yüzde 3,9 oy aldı. Ümit Özdağ yüzde 2,4, Fatih Erbakan yüzde 2, Müsavat Dervişoğlu yüzde 1,7, Yavuz Ağıralioğlu yüzde 1,1 ve Ali Babacan yüzde 0,4 oy oranında kaldı.

Diğer isimlere verilen destek yüzde 3 olurken, "Hiçbiri" diyenlerin oranı yüzde 18,6, "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 4,5 olarak belirlendi.

Uzmanlar, bu sonuçların Türkiye’deki seçmen davranışlarında önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor. Halkın yerel yönetimlerdeki başarılı performansı ödüllendirdiği, bunun da ulusal siyasette yeni dengeler yaratabileceği ifade ediliyor.