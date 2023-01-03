En beğenilen siyasiler anketi açıklandı. Zirveye bir isim damga vurdu

En beğenilen siyasetçiler arasında ilk beşte sırasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı.



İŞTE SONUÇLAR

Mansur Yavaş'ın ocak ayında 60.6 olan beğeni düzeyi aralıkta yüzde 53.1 olarak ölçüldü.



Ekrem İmamoğlu'nun ocak ayında beğeni düzeyi yüzde 50.5 olarak ölçülürken, aralıkta 46.4'e geriledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğeni düzeyi ocak ayında yüzde 38, aralıkta ise yüzde 39.4 oldu.



Meral Akşener ocakta yüzde 39.6 oranında oy alırken, bu rakam aralıkta 38.5'e geriledi.



KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ'NİN BEĞENİ DÜZEYİ ARTTI

Ocak ayında beğeni düzeyi yüzde 31.1 olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu oranı yüzde 35.3'e çıktı.



Altıncı sıradaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin beğeni düzeyi ocakta yüzde 28.5 olurken, aralıkta yüzde 34.2 oldu.



Listedeki diğer liderlerin beğeni düzeyi ise şu şekilde:



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Yüzde 33.1



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Yüzde 32.5



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Yüzde 31.8



HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Yüzde 25.8



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Yüzde 23.9



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Yüzde 21.4

