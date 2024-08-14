En büyük 3 medya kuruluşu birleşti. Türkiye'de spor kanalı kuruyorlar

Süper Lig’in başlaması ile birlikte spor yayıncılığında da yeni sezon başlarken herkesi heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

WARNER BROS FOX VE DISNEY BİRLEŞTİ

ABD’nin en büyük 3 medya kuruluşu olan Warner Bros, Disney ve Fox Türkiye’de yeni bir yatırım için Rekabet Kurulu’ndan onay aldı

Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre bu 3 kuruluş Türkiye’de internet üzerinden yayın yapacak olan bir spor kanalı kuracak.

REKABETE KURULU İZİN VERDİ

Rekabet Kurulu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Warner Bros Discovery, Inc., The Walt Disney Company ve Fox Corporation tarafından spor odaklı bir sanal çok kanallı video program dağıtımcısı olan yeni ve tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı” ifadelerine yer verildi.