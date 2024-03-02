En büyük altın rezervi bulundu. Ve büyük haber geldi

Kaynak: Haber Merkezi
En büyük altın rezervi bulundu. Ve büyük haber geldi
Rusya’da 1991 yılından bu yana en büyük altın rezervi bulundu. Rosatom duyurduğu büyük haberde altının çıkarılması ve işlenmesi için 1 milyar rubleden fazla yatırım yaptığını duyurdu.

Rusya Federasyonu, Sovinoye altın madeninde 100 tonun üzerinde dev altın rezervi buldu. Atomredmetzoloto şirketi, 1991'den sonra ülkede açılan en büyük altın madeni olarak duyurdu. Rosatom, madenin altın çıkarımı ve işlenmesi için 1 milyar rubleden fazla yatırım yaptı.

Haberus'un aktardığına göre, proje endüstriyel bir kompleksin kurulması ve alaşımlı altın külçelerinin üretilmesini içeriyor. Şirket, sürekli permafrost koşullarında gerçekleştirilen yıl boyunca sondaj çalışmalarının tamamlandığını belirtti. 123 kuyu açılan bu çalışmalarda toplam uzunluğun 32 km'yi aştığı ifade edildi.

2029 HEDEFİ VE ÜRETİM PLANI

Şirket, 2029'a kadar yılda en az 3 ton altının çıkarılmasını hedefliyor. Topografik-jeodezik, jeolojik-jeokimyasal ve jeofizik çalışmalar tamamlandı ve madende üretimin önü açıldı.

Son Haberler
80 yaşında üne kavuşan moda ikonu 102 yaşında öldü Magazin
80 yaşında üne kavuşan moda ikonu 102 yaşında öldü
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor Gündem
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor
Eskişehir’de 1 milyon TL değerinde tütün ürünü ele geçirilirdi Gündem
Eskişehir’de 1 milyon TL değerinde tütün ürünü ele geçirilirdi
Yöresel Beyran Çorbası nasıl yapılır? Yöresel Beyran Çorbası tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Yöresel Beyran Çorbası nasıl yapılır? Yöresel Beyran Çorbası tarifi için malzemeler neler?
Devleti 21 milyon TL zarara uğrattılar Yerel Haberler
Devleti 21 milyon TL zarara uğrattılar
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez podyumda damgasını vurdu. Giydiği kıyafete herkes çok şaşırdı Spor
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez podyumda damgasını vurdu. Giydiği kıyafete herkes çok şaşırdı
Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı hayatını kaybetti Yaşam
Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı hayatını kaybetti