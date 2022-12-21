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Rekabet Kurulu'ndan ceza yağdı. En büyük ceza içecek firmasına kesildi

Rekabet Kurumu, 13 firmaya, 'dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek şekilde rekabeti ihlal ettikleri' gerekçesiyle yaklaşık 878 milyon lira idari ceza verdi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:58
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En büyük ceza içecek firmasına kesildi. Rekabet Kurulu'ndan ceza yağdı

Rekabet Kurulu'ndan ceza yağdı. En büyük ceza içecek firmasına kesildi
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Rekabet Kurumu radarına takılan 13 firmaya ceza yağdırdı. Rekabet Kurumu tarafından, 5 zincir market ve bir tedarikçi hakkında toplamda yaklaşık 2,7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi.

Ayrıca kartelin yanı sıra soruşturma konusu bazı teşebbüslerin marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Rekabet Kanunu’nu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldı.

Bu kapsamda 13 teşebbüs hakkında dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek rekabet ihlali türlerinden olan kartel ve/veya yeniden satış fiyatının tespiti sebebiyle idari para cezası verildi.

Kesilen cezalar şu şekilde:

Coca-Cola: 272.159.349,36 TL,

Eti: 173.263.933,89 TL,

Pasifik Tüketim: 106.002.255,94 TL,

Pepsi: 92.506.885,85 TL,

Frito Lay: 87.954.615,82 TL,

Düzey Tüketim: 48.190.012,34 TL,

Red Bull: 25.711.530,05 TL,

Unmaş: 24.223.008,88 TL,

Şölen: 15.680.173,63 TL,

Haribo: 10.204.678,30 TL,

Kent Gıda: 8.775.984,66 TL,

Glaxosmithkline: 8.424.667,29 TL,

Doğanay: 5.553.551,61 TL.

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1950
21.12.2022 16:54
Meral hocam iktidar olursam, bu paraları haksız kararları ile alan kişilerin çüzdanından alıp yerine koyacağım deyin ki, bir daha kimse böyle hukuksuzluğa tenazül etmesin  
 
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