En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil belli oldu

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre, Tunç, 2022 yılında başlatılan ve adli sicil belgelerinin elektronik ortamda verilmesini sağlayan Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi sayesinde, vatandaşların yurt dışı işlemlerinin daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesinin mümkün hale geldiğini ifade etti.

Sabıka kayıtlarının ilk etapta İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca dillerinde verilmeye başlandığını hatırlatan Tunç, yeni dillerin eklenmesiyle birlikte şu anda 43 farklı dilde adli sicil belgesi temin edilebildiğini söyledi.

Bakan Tunç, "Bu yılın başından 24 Haziran 2024'e kadar olan süre zarfında, 43 farklı dilde 366 bin 622 adli sicil belgesi düzenlendi. En çok talep gören yabancı dildeki adli sicil belgesi sayısı, 174 bin 332 ile İngilizce olurken, bunu 44 bin 67 ile Almanca ve 16 bin 504 ile Fransızca izledi." bilgilerini paylaştı.

YENİ EKLENEN DİLLER DARİCE, FARSÇA VE URDUCA

Adalet Bakanlığı'nın geliştirdiği Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne bu yılın başında eklenen son diller Darice, Farsça ve Urduca oldu.

Yeni eklenen dillerle birlikte, adli sicil belgesi alınabilen diller şöyle sıralanıyor:

"İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Portekizce, Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça, Arapça, Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe, Türkmence, Karadağca, Lehçe, Macarca, İsveççe, Fince, Çekçe, Yunanca, Hintçe, Bengalce, İbranice, Malayca, Bahasa Endonezyaca, Darice, Farsça ve Urduca."