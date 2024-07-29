En çok beğenilen 5 büyükşehir belediye başkanı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
En çok beğenilen 5 büyükşehir belediye başkanı belli oldu

ORC tarafından gerçekleştirilen "En çok beğenilen 5 büyükşehir belediye başkanı" anketinin sonuçları belli oldu.

ORC Araştırma şirketi, 'memnuniyet düzeyi en yüksek 5 büyükşehir belediye başkanı' araştırmasının sonuçlarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

İlk 5'te 1 tane AKP'li belediye yer alırken listedeki 4 isim de CHP'den oldu.


ORC Araştırma şirketi, 15-25 Temmuz'da CATI yöntemiyle 15 bin 200 kişiyle görüşerek bir araştırma yaptı. Katılımcı vatandaşlara, yaşadıkları şehrin büyükşehir belediye başkanından ne düzeyde memnun oldukları soruldu.

Alınan cevaplara göre memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir belediye başkanı şu şekilde olduğu görüldü:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Yüzde 58,1. aldı.

(AKP'nin adayı olarak yerel seçimlere giren Fatma Şahin yüzde 38,83 oy aldı.)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54,5. aldı.

(CHP'nin adayı olarak yerel seçimlere giren Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy aldı.)

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu: Yüzde 53. aldı.

(CHP'nin adayı Çavuşoğlu yerel seçimlerde yüzde 48,12 alarak büyükşehir belediye başkanı seçildi.)

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yüzde 52,8. aldı.

(CHP'nin adayı Akın, yerel seçimlerde yüzde 51,10 oy aldı.)

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Yüzde 52,1 aldı.

(CHP'nin adayı Bozbey yerel seçimlerde yüzde 47,62 oy alarak belediye başkanı seçildi.)

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