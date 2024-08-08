En çok eleman aranan meslekler belli oldu. İŞKUR listeyi açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
En çok eleman aranan meslekler belli oldu. İŞKUR listeyi açıkladı

İŞKUR'da 2024’ün ilk yedi ayında açık iş sayısı yüzde 0,99'luk artarak 1 milyon 570 bin 273'ü buldu. Bu verilere göre en çok eleman aranan meslekler belli oldu.

İŞKUR'un aylık İstatistik Raporu kapsamında açık iş sayısı temmuzda 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 0,21 yükselişle 228 bin 139 olarak gerçekleşti. 2023’ün aynı ayında açık iş sayısı 227 bin 657 seviyesindeydi.

Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 0,99 yükselişle 1 milyon 570 bin 273 açık iş alındı. Yılın ilk 7 ayında açık işlerin yüzde 98,9’u özel sektörden alınan açık işlerden meydana geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (620.696 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu.

En çok açık iş “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Servis Elemanı (Garson)” meslekleri arasında oldu.

İŞSİZ SAYISINDA DÜŞÜŞ

İŞKUR’a kaydı olan işsiz sayısı temmuzda 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 11,66 gerilemeyle 2 milyon 368 bin 303 kişi olarak açıklandı.

2023’ün aynı döneminde kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 680 bin 951 düzeyindeydi. Kayıtlı işsizlerin yüzde 47,7’si erkeklerden oluşurken, yüzde 52,3’ü kadın ve yüzde 21,2’si 15-24 yaş grubundan oluştu.

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