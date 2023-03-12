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Şubat ayının en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu

Sony, Şubat ayında en çok indirilen PlayStation oyunların listesini yayınladı. İşte birinci sıradaki yapım...

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 09:26
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En çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu

Şubat ayının en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu
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En çok indirilen oyun listesi belli oldu. Gamer'lar tercihini 4 farklı oyundan yana kullandı

Sony tarafından paylaşılan listeye göre PlayStation 5 kullanıcılarının en çok indirdiği oyun, Hogwarts Legacy oldu. Avalanche Software tarafından geliştirilen yapım, Harry Potter evreninde 1800’lü yılların sonlarında geçiyor.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre işte o liste...

En çok indirilen PlayStation 5 oyunları

En çok indirilen PlayStation 4 oyunları

En çok indirilen PlayStation VR oyunları

En çok indirilen ücretsiz oyunlar (PS 5/PS4)

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