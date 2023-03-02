Dünya'da en çok internet kesintisi yapan ülke belli oldu

Yeni bir araştırmaya göre 35 ülkede sadece 2022 yılında en az 185 kez interneti kapattı. Bu tüm internet tarih boyunca rekor olarak kayıtlara geçti. New York merkezli izleme grubu Access Now’un yayınlamış olduğu raporda internet kesintilerinin sadece hızla artmakla kalmadığını, aynı zamanda daha uzun sürdüğünü ve genellikle en çok ihtiyaç duyulan zamanlarda halkı hedef aldığını ortaya çıkardı.

EN ÇOK KESİNTİ HİNDİSTAN’DA OLDU

2022 yılının neredeyse yarısının Hindistan'da gerçekleştiğini tespit edildi. Kesintilerin çoğu insani krizler, kitlesel protestolar, aktif çatışmalar, seçimler ve savaş sırasında meydana geldi ve Hindistan'ın geçen yıl 84 kez interneti erişime kapattığı bildirildi. Bu da onu internet erişimini üst üste 5 yıl sansürleyen 1 numaralı ülke haline getirdi.

İKİNCİ SIRADA ETİYOPYA YER ALDI

Etiyopya'nın Tigray kentindeki insanlar 2 yıldan fazla bir süredir tam bir iletişim kesintisi yaşadı ve bu da onu en uzun aktif kapatma haline getirirken, Myanmar'daki bazı bölgeler 500 günden fazla bir süredir devam eden kesinti ile mücadele etmeye devam ediyor.

Access Now raporunda, "Yetkililer yıllardır aynı nedenlerle, aynı gerekçeleri kullanarak kapatma emri verdiler," diye yazdı ve devam etti: "Uzun süreler boyunca, iktidardakiler kapatmaları insanları susturmak için kullandılar ve genellikle tam kesintiler, mobil kapatmalar ve platform engellemeleri yoluyla belirli toplulukları hedef aldılar."

İnternet kesintilerini sadece protestocuları susturmak ya da iddia edilen yanlış bilgileri engellemek için kullanmadığını, aynı zamanda hükümeti, ordusu ve polisi savaş suçları işleyen ve cinayet, işkence ya da tecavüz gibi şiddetli insan hakları ihlallerini örtbas eden ülkeler için de bir kılıf görevi gördüğü belirtildi.

RUSYA'DAN 22 KEZ İNTERNET KESİNTİSİ OLDU

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında internet erişimini 22 kez kestiği, kesintileri telekomünikasyon altyapısını tahrip etmek ve siber saldırılar düzenlemek için kullandığı bildirilirken, İran kesintileri ülkenin "ahlak polisi" tarafından öldürülen 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından protestolarla mücadele etmek için kullandığı aktarıldı.