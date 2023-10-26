En çok kitap okuyan 100 kişiye 100 kitap verildi

Alanya Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Alanya Belediyesi Emine Hacıkura Kütüphanesi’nde “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında En Çok Kitap Okuyan 100 Üyeye 100 Kitap” etkinliği gerçekleştirildi.

KAYNAK: İHA
En çok kitap okuyan 100 kişiye 100 kitap verildi


Alanya Belediyesi Cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Alanya Belediyesi Emine Hacıkura Kütüphanesi’nde, kitap okumanın önemini vurgulamak ve okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla bugün “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında En Çok Kitap Okuyan 100 Üyeye 100 Kitap” etkinliği düzenlendi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen tören kitap tutkunlarını bir araya getirdi.

Törende, en çok kitap okuyan 100 üye ödüllendirildi. Öğrencilere Başkan Yücel tarafından ünlü yazarlar İlber Ortaylı ve Şermin Yaşar’ın birlikte kaleme aldığı ‘Cumhuriyet’in İlk Sabahı’ ve İlber Ortaylı’nın kaleme aldığı ‘Türkiye’nin Yakın Tarihi’ adlı kitap hediye edildi.

Başkan Yücel, kitap okumanın önemini vurgulamak ve okuma alışkanlığını genç nesillere aşılamak için kütüphanelerin önemli bir argüman olduğuna vurgu yaptı.

“DOĞU MAHALLEMİZE DE ETÜT MERKEZİ AÇACAĞIZ”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, etkinlikte yaptığı konuşmada, "9 yılda 10 okul yaptırdık, 8 sağlık ocağı yaptırdık. Bugün de 8. Kütüphanemizi yaptık. 9 ve 10’uncu kütüphanelerimiz de yapım aşamasında. Göreve geldiğimizde kütüphanelerimizdeki kitap sayısı 5 bin civarındaydı, şu anda 51 bin kitabımız var.

Her bölgede kütüphanemiz var ulaşılabilirliği artırdık. Kreşler, etütler, yurtlar, kütüphaneler, okullar yaptırdık. İmkanlarımız doğrultusunda eğitim kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Gelecek yıl doğu bölgesinin de etüt merkezini bitireceğiz.

Geleceği ilimde irfanda olan çocuklarımızı hak ettikleri eğitime kavuşturacağız" dedi.

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