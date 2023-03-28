En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor

Editör: Merve KIZILAP

Akıllı telefonların yaydığı radyasyon miktarını ölçmek için kullanılan SAR değeri bir diğer adıyla radyasyon kullanıcıların sağlığını doğrudan etkilemesi ile bilinir.

Düşük SAR değerli telefonlar genellikle daha güvenli kabul edilirken, yüksek SAR değerli telefonların uzun süreli kullanımı sağlık sorunlarına yol açtığı bilinmektedir.

İŞTE EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR LİSTESİ

Çok şaşıracaksınız ama listede yer alan çoğu telefon günümüzde en popüler ve en çok kullanılan telefonlardan oluşuyor.

1- Motorola Droid Maxx ve Motorola Droid Ultra / Radyasyon değeri 1.54

2- Huawei Honor 8 / Radyasyon değeri 1.5

3- Alcatel One Touch Evolve ve Huawei Vitria / Radyasyon değeri 1.49

4- Kyocera Hyrdro XTRM / Radyasyon değeri 1.44

5- Huawei P9 / Radyasyon değeri 1.43

6- Nokia Lumia 925 ve Nokia Lumia 928 / Radyasyon değeri 1.4

7- Apple iPhone 7 / Radyasyon değeri 1.38

8- Apple iPhone 7 Plus / Radyasyon değeri 1.24

9- Huawei Honor 5C / Radyasyon değeri 1.14

10- Sony Xperia X Compact / Radyasyon değeri 1.08